Бузова объяснила свою привычку экономить

Свою привычку экономить объяснила журналистам на премии «Прорыв года» певица и телеведущая Ольга Бузова. Как сообщает «Московской комсомолец», артистка рассказала, что несмотря на высокие доходы рационально относится к деньгам.
«Я очень экономная. Вот, например, сегодня мне визажист дала влажную салфетку, и, пока она не была вся использована, я ее не выкинула», — сказала она.
По словам Бузовой, привычка экономить связана с детством. Она росла в простой семье, донашивала одежду за подругами мамы и не жила в роскоши.
«Я знаю, как тяжело добываются эти деньги, потому что я зарабатывала их сама. Все мои ночные перелеты, бессонные ночи, круглосуточная работа, иногда не за те гонорары, о которых, возможно, пишут», — добавила певица.
Ольга Бузова назвала вещи, на которые она не скупится. По ее словам, она не экономит на творчестве, обеспечении семьи, гонорарах команде и путешествиях.
Ранее Бузова раскрыла детали переезда в московскую квартиру.
«Как только я там окажусь, обязательно сообщу всем. Уже новоселье начала продумывать. Устрою вечеринку в новой квартире!» — заявила она.