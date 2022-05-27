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19 минут назад

Рыжий из «Иванушек» назвал способ хорошо вложить деньги

Lenta.ru

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов назвал покупку жилья в Сочи хорошим способом вложения денег. Свое мнение солист группы «Иванушки International» высказал в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», содержание которого передает издание «Телепрограмма».

Рыжий из «Иванушек» назвал способ хорошо вложить деньги
Фото: ТАССТАСС

Григорьев-Аполлонов отметил, что в Сочи, где он родился и вырос, необходимо вкладывать деньги в недвижимость. Певец посоветовал купить квартиру у моря и либо жить в ней самому, либо сдавать и периодически останавливаться в ней на время отпуска. Покупка жилья на российском курорте, по его мнению, будет выгодной.

«Там втридорога все. Мне кажется, что цены там никогда не остановятся и будут расти», — считает музыкант.

При этом Григорьев-Аполлонов рассказал, что с покупкой недвижимости в Сочи стоит поторопиться — год назад там запретили точечную застройку, и приобрести жилье в городе будет непросто. Кроме того, процесс осложняет тот факт, что в городе осталось мало свободной земли для строительства.

«Сочи — очень специфический город. Там либо все уже "по-братски", либо воткнул лопату, а это уже чья-то земля», — поделился со слушателями рыжий из «Иванушек».

Ранее в мае телеведущая Ксения Бородина призналась, что предпочитает вкладывать деньги в недвижимость. Звезда отметила, что ее семье в столице принадлежат несколько квартир. Жильем владеет мама телеведущей, а ее бабушке принадлежат две квартиры. Недавно Бородина приобрела новую квартиру.

Шоу-бизнес,Андрей Григорьев-аполлонов,Ксения Бородина,
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