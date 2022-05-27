«Поверьте, у меня есть и могущественные поклонники, и не обладающие большим количеством денег. В данной ситуации с Турцией, некоторые "писаки" написали, что мой поклонник был таксистом из Азербайджана. Я хочу развеять ваши безумные фантазии! Я съездила в Турцию в романтическое путешествие. Меня пригласили мои друзья и мой друг бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек», – подписала публикацию бывшая прима Большого театра.