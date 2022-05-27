Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отдыхе в Турции в компании поклонника, а также поделилась с фанатами фото и видео в Telegram-канале. В своих постах популярная артистка опровергла информацию, что провела там время с мужчиной, работающим таксистом.
«Поверьте, у меня есть и могущественные поклонники, и не обладающие большим количеством денег. В данной ситуации с Турцией, некоторые "писаки" написали, что мой поклонник был таксистом из Азербайджана. Я хочу развеять ваши безумные фантазии! Я съездила в Турцию в романтическое путешествие. Меня пригласили мои друзья и мой друг бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек», – подписала публикацию бывшая прима Большого театра.