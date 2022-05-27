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19 минут назад

Как выглядел Джонни Депп в молодости

Александр Котлеткин

Джонни Депп считается одним из самых популярных актеров современности. Фильмы с его участием собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 8 миллиардов долларов в мировом прокате. Кроме актерских талантов Депп обладает незаурядной внешностью.

1/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Кошмар на улице Вязов", 1984 год
Фото: legion-media.ru
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2/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Частный курорт", 1985 год
Фото: legion-media.ru
3/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Взвод", 1986 год
Фото: legion-media.ru
4/9 Джонни Депп во время вечеринки в честь своего 24-летия, 1987 год
Фото: legion-media.ru
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5/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Плакса", 1990 год
Фото: legion-media.ru
6/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Плакса", 1990 год
Фото: legion-media.ru
7/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Плакса", 1990 год
Фото: legion-media.ru
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8/9 Джонни Депп в кадре из фильма "Что гложет Гилберта Грэйпа?", 1993 год
Фото: globallookpress.com
9/9 Джонни Депп в кадре из незавершенного фильма "Божественный экстаз", 1995 год
Фото: legion-media.ru

В 1995 году он был признан «Самым сексуальным актёром в истории кино» по результатам опроса читателей журнала Empire. А в 1996 и 2001 годах издание People включало его в топ-50 самых красивых людей в мире.

В молодости актер был настоящим покорителем женских сердец. Депп крутил длительный роман с Вайноной Райдер, встречался с супермоделью Кейт Мосс, с певицей и актрисой Ванессой Паради. Правда, слава ловеласа имеет и обратную сторону медали – 58-летний артист все время попадает в скандалы, а его имя не сходит с первых страниц таблоидов. Например, сейчас в США продолжается судебная тяжба между Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд.

На фоне очередного скандала Деппа мы решили вспомнить, как выглядел знаменитый актер в молодости. Ранние и редкие фотографии Джонни Деппа – в галерее «Рамблера».

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