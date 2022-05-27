Как выглядел Джонни Депп в молодости

Джонни Депп считается одним из самых популярных актеров современности. Фильмы с его участием собрали более 3 миллиардов долларов в США и более 8 миллиардов долларов в мировом прокате. Кроме актерских талантов Депп обладает незаурядной внешностью.
В 1995 году он был признан «Самым сексуальным актёром в истории кино» по результатам опроса читателей журнала Empire. А в 1996 и 2001 годах издание People включало его в топ-50 самых красивых людей в мире.
В молодости актер был настоящим покорителем женских сердец. Депп крутил длительный роман с Вайноной Райдер, встречался с супермоделью Кейт Мосс, с певицей и актрисой Ванессой Паради. Правда, слава ловеласа имеет и обратную сторону медали – 58-летний артист все время попадает в скандалы, а его имя не сходит с первых страниц таблоидов. Например, сейчас в США продолжается судебная тяжба между Джонни Деппом и его бывшей женой актрисой Эмбер Херд.
На фоне очередного скандала Деппа мы решили вспомнить, как выглядел знаменитый актер в молодости. Ранние и редкие фотографии Джонни Деппа – в галерее «Рамблера».