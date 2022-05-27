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1 час назад

Ваенга перестала скрывать беременность

Елена Прошина

Певица Елена Ваенга ждет прибавления в семье. Слухи о ее беременности удалось подтвердить благодаря фотографии, которую у себя в социальной сети опубликовала актриса Ольга Картункова после выступления, приуроченного ко Дню Победы.

Ваенга перестала скрывать беременность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суперженщина с суперженщинами! Я так считаю. А вы?» — подписала кадр Картункова.

На фотографии Ваенга предстала в черном свободном платье, которое не смогло скрыть ее положение. Кроме того певица позировала, держась за заметно увеличившийся живот рукой.

Слухи о возможной беременности Ваенги появились в интернете еще несколько недель назад. Но певица, никогда не говорившая о своей личной жизни, решила молчать о своем положении и на этот раз.

Напомним, что у Ваенгы есть 10-летний сын Иван от музыканта Романа Садырбаева. Пара расписалась в 2016 году в Санкт-Петербурге.

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