Ваенга перестала скрывать беременность

Певица Елена Ваенга ждет прибавления в семье. Слухи о ее беременности удалось подтвердить благодаря фотографии, которую у себя в социальной сети опубликовала актриса Ольга Картункова после выступления, приуроченного ко Дню Победы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Суперженщина с суперженщинами! Я так считаю. А вы?» — подписала кадр Картункова.

На фотографии Ваенга предстала в черном свободном платье, которое не смогло скрыть ее положение. Кроме того певица позировала, держась за заметно увеличившийся живот рукой.

Слухи о возможной беременности Ваенги появились в интернете еще несколько недель назад. Но певица, никогда не говорившая о своей личной жизни, решила молчать о своем положении и на этот раз.