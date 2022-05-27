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1 час назад

Жена Юдашкина показала новое фото тяжелобольного кутюрье

Елена Прошина

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в своей социальной сети новую фотографию мужа. Внешний вид кутюрье напугал его поклонников, передает «7Дней».

Жена Юдашкина показала новое фото тяжелобольного кутюрье
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что Юдашкин борется с онкологическим заболеванием с 2016 года. За это время модельер перенес несколько серьезных операций, курс интенсивной терапии, потерял часть волос и полностью поседел. При этом только недавно поклонники заметили, что Юдашкин начал «буквально таять на глазах».

Супруга модельера старается во всем его поддерживать и отвлекать от грустных мыслей, водя по разным мероприятиям и заведениям. В частности, в апреле пара вместе сходила на премьеру в Театр Олега Табакова, а на днях встретилась в ресторане с Александром Буйновым. Именно оттуда Юдашкина и опубликовала совместное фото.

На снимке модельер предстал в своем неизменном атрибуте — шляпе. Судя по всему, ему все еще сложно демонстрировать окружающим свою седину. Пользователи социальной сети обратили внимание, что на общем фото с женой и другом Юдашкин похож на подростка. Он никогда не отличался большими габаритами, но сейчас из-за болезни и вовсе «усох», написали обеспокоенные фанаты.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Александр Буйнов,Олег Табаков,
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