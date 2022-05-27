Жена Юдашкина показала новое фото тяжелобольного кутюрье

Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина опубликовала в своей социальной сети новую фотографию мужа. Внешний вид кутюрье напугал его поклонников, передает «7Дней».

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Напомним, что Юдашкин борется с онкологическим заболеванием с 2016 года. За это время модельер перенес несколько серьезных операций, курс интенсивной терапии, потерял часть волос и полностью поседел. При этом только недавно поклонники заметили, что Юдашкин начал «буквально таять на глазах».

Супруга модельера старается во всем его поддерживать и отвлекать от грустных мыслей, водя по разным мероприятиям и заведениям. В частности, в апреле пара вместе сходила на премьеру в Театр Олега Табакова, а на днях встретилась в ресторане с Александром Буйновым. Именно оттуда Юдашкина и опубликовала совместное фото.