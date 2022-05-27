Цыганова — уехавшей в Израиль Пугачевой: оставайтесь там

Певица Виктория Цыганова посоветовала коллеге Алле Пугачевой остаться в Израиле. Об этом она заявила порталу «Царьград». Цыганова предложила лишить Примадонну лишить российского гражданства. «Алла Борисовна сказала: „Я уехала отдыхать“. До свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства», — подчеркнула звезда. Виктория отметила, что в России много молодых артистов, которые не могут пробиться, так как ниша занята другими знаменитостями. По мнению певицы, на телевидении мелькают одни и те же личности. А ранее Цыганова и вовсе призвала прекратить семейственность на эстраде. Ранее Пугачева обещала вернуться к 1 сентября, когда у ее детей начнутся занятия в школе. А в это время супруг Примадонны — шоумен Максим Галкин, будет вступать в Австралии.