В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

Цыганова предложила лишить Пугачеву российского гражданства

WomanHit.ruиещё 2

Цыганова — уехавшей в Израиль Пугачевой: оставайтесь там
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Виктория советует Алле остаться в Израиле

Певица Виктория Цыганова посоветовала коллеге Алле Пугачевой остаться в Израиле. Об этом она заявила порталу «Царьград». Цыганова предложила лишить Примадонну лишить российского гражданства. «Алла Борисовна сказала: „Я уехала отдыхать“. До свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства», — подчеркнула звезда. Виктория отметила, что в России много молодых артистов, которые не могут пробиться, так как ниша занята другими знаменитостями. По мнению певицы, на телевидении мелькают одни и те же личности. А ранее Цыганова и вовсе призвала прекратить семейственность на эстраде. Ранее Пугачева обещала вернуться к 1 сентября, когда у ее детей начнутся занятия в школе. А в это время супруг Примадонны — шоумен Максим Галкин, будет вступать в Австралии.

Шоу-бизнес,Виктория Цыганова,Максим Галкин,Алла Пугачева,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители