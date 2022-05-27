В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
27 минут назад

Вика Цыганова просит Аллу Пугачеву не возвращаться в Россию

runews24.ruиещё 1

Певица Вика Цыганова обратилась к своей коллеге Алле Пугачевой с предложением не возвращаться из Израиля. Также она высказала идею лишить Примадонну гражданства.

Цыганова просит Пугачеву не возвращаться в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Госдума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей», — цитирует tsargrad.tv Цыганову.

Артистка также напомнила, что «у большинства все равно двойные гражданства». Также, по словам Цыгановой, в нашей стране много молодых артистов, у которых нет возможности «пробиться на музыкальный олимп».

Это из-за того, что сцена оккупирована «кучкой звезд». В результате, как заявила певица, на эстраде уже в течение долгих лет видны одни и те же лица. И эту семейственность пока прекращать.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Алла Пугачева,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители