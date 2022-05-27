Цыганова просит Пугачеву не возвращаться в Россию

Певица Вика Цыганова обратилась к своей коллеге Алле Пугачевой с предложением не возвращаться из Израиля. Также она высказала идею лишить Примадонну гражданства.

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«Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Госдума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей», — цитирует tsargrad.tv Цыганову.

Артистка также напомнила, что «у большинства все равно двойные гражданства». Также, по словам Цыгановой, в нашей стране много молодых артистов, у которых нет возможности «пробиться на музыкальный олимп».