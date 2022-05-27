Алексея Панина приняли за бездомного после ночи на улице в Риме

Актер Алексей Панин рассказал в Instagram, что итальянские бездомные приняли его за "своего" после ночи с бутылкой алкоголя на улицах Рима.
"В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице, и это офигенно! Вот под этими воротами", - поделился Панин.
Актер выразил желание запомнить это место и вернуться туда спустя 20 лет. По его словам, бездомные узнали в нем "своего" из-за небольшого рюкзака, с которым он спал, и бутылки алкоголя рядом.
Ранее Панин признался, что испытывает финансовые трудности. По словам актера, ему не хватает денег, чтобы кормить ребенка.