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56 минут назад

Алексея Панина приняли за бездомного после ночи на улице в Риме

Газета.Ru

Актер Алексей Панин рассказал в Instagram, что итальянские бездомные приняли его за "своего" после ночи с бутылкой алкоголя на улицах Рима.

Алексея Панина приняли за бездомного после ночи на улице в Риме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице, и это офигенно! Вот под этими воротами", - поделился Панин.

Актер выразил желание запомнить это место и вернуться туда спустя 20 лет. По его словам, бездомные узнали в нем "своего" из-за небольшого рюкзака, с которым он спал, и бутылки алкоголя рядом.

Ранее Панин признался, что испытывает финансовые трудности. По словам актера, ему не хватает денег, чтобы кормить ребенка.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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