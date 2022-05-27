В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
17 минут назад

Макеева высказалась об «отмене» русской культуры

Елена Прошина

Актриса Анастасия Макеева рассказала, как относится к попытке некоторых западных стран «отменить» русскую культуру. По ее мнению, таким образом иностранные государства вредят сами себе. Об этом пишет PopCornNews.

Макеева высказалась об «отмене» русской культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне сложно прогнозировать, но если они отменяют такие столпы, на которых зиждется вся культура и литература, этим самым они делают нищими культурно и духовно свои нации и народы. Они скорее себя наказывают», — сказала артистка.

Ранее о невозможности отменить русскую культуры сказал Народный артист РФ, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский. По его мнению, искусство всегда требует диалога. Он отметил, что отменить творчество Чехова, Достоевского или Чайковского просто невозможно, так как благодаря им появлялись новые таланты, в том числе зарубежные, которые впитывали мастерство русских деятелей.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Константин Хабенский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители