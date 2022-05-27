Макеева высказалась об «отмене» русской культуры

Актриса Анастасия Макеева рассказала, как относится к попытке некоторых западных стран «отменить» русскую культуру. По ее мнению, таким образом иностранные государства вредят сами себе. Об этом пишет PopCornNews.
«Мне сложно прогнозировать, но если они отменяют такие столпы, на которых зиждется вся культура и литература, этим самым они делают нищими культурно и духовно свои нации и народы. Они скорее себя наказывают», — сказала артистка.
Ранее о невозможности отменить русскую культуры сказал Народный артист РФ, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский. По его мнению, искусство всегда требует диалога. Он отметил, что отменить творчество Чехова, Достоевского или Чайковского просто невозможно, так как благодаря им появлялись новые таланты, в том числе зарубежные, которые впитывали мастерство русских деятелей.