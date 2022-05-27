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23 минуты назад

Собчак одним словом ответила на слухи о размолвке с Богомоловым

Вечерняя Москва

На протяжении последнего месяца представители общественности и поклонники в социальных сетях активно обсуждали вероятное расставание российской телеведущей Ксении Собчак со своим супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Светская львица в своих соцсетях опровергла эти слухи одним словом.

Собчак одним словом ответила на слухи о размолвке с Богомоловым
Фото: ТАССТАСС

На своей странице в одной из соцсетей Собчак выложила совместное фото с избранником и подписала: «Люблю», тем самым развеяв все сплетни об их взаимоотношениях.

Первые новости о вероятном разводе появились в конце февраля, когда Богомолов поддержал специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины, а его жена уехала из России в Израиль.

После этого сама Ксения «подлила масла в огонь», заявив, что у возлюбленных произошел серьезный спор из-за недвижимости. До этого телеведущая не комментировала вышеуказанные слухи, пишет портал Woman.ru.

В начале мая Богомолов устроил скандал в Театре на Бронной, где занимает должность художественного руководителя. Деятель искусства был разгневан из-за начала премьеры спектакля «Вишневый сад» в постановке Микиты Ильинчика. После традиционного поклона в финале действа режиссер прилюдно отчитал своего подчиненного за отсутствие в спектакле наглости и «мхатовские интонации», мешающих массовому привлечению зрителей.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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