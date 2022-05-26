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44 минуты назад

Умер барабанщик Yes Алан Уайт

Елена Прошина

Барабанщик группы Yes Алан Уайт скончался 26 мая 2022 года в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни. О его смерти сообщается в соцсетях коллектива.

Умер барабанщик Yes Алан Уайт
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Причина смерти Уайта не уточняется. Группа Yes уже заявила, что свой тур по городам Великобритании, приуроченный к 50-летию, посвятит памяти барабанщика.

Алан родился в графстве Дарем 14 июня 1949 года. До того, как присоединиться к Yes в 1972 году, участвовал в группе Plastic Ono Band Джона Леннона и принял участие в записи восьми песен на альбоме «Imagine», включая знаменитый заглавный трек. Кроме того, играл на ударных и клавишных в отдельном сингле Леннона «Instant Karma» и участвовал в записи альбома «All Things Must Pass» Джорджа Харрисона.

К Yes Уайт присоединился в 1972 году — в ней он оставался барабанщиком до самой смерти. В 2007 году Алан вместе с группой был введен в Зал славы рок-н-ролла. С 2016 года из-за проблем со здоровьем не участвовал в концертах Yes, однако принял участие в записи альбома 2021 года «The Quest».

Шоу-бизнес,Алан Уайт,Джордж Харрисон,Джон Леннон,
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