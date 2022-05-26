Умер барабанщик Yes Алан Уайт

Барабанщик группы Yes Алан Уайт скончался 26 мая 2022 года в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни. О его смерти сообщается в соцсетях коллектива.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Причина смерти Уайта не уточняется. Группа Yes уже заявила, что свой тур по городам Великобритании, приуроченный к 50-летию, посвятит памяти барабанщика.

Алан родился в графстве Дарем 14 июня 1949 года. До того, как присоединиться к Yes в 1972 году, участвовал в группе Plastic Ono Band Джона Леннона и принял участие в записи восьми песен на альбоме «Imagine», включая знаменитый заглавный трек. Кроме того, играл на ударных и клавишных в отдельном сингле Леннона «Instant Karma» и участвовал в записи альбома «All Things Must Pass» Джорджа Харрисона.