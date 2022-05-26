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19 минут назад

Чиповская объявила об уходе из Театра Табакова

Елена Прошина

Актриса Анна Чиповская в своем Telegram-канале объявила об уходе из Театра Олега Табакова после 15 лет работы в нем. При этом она не стала обозначать причин своего решения, назвав их личными.

Чиповская объявила об уходе из Театра Табакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», — написала Чиповская.

Также актриса анонсировала все оставшиеся спектакли с ней в театре на май и июнь. Последняя постановка «Кинастон» запланирована на 30 июня.

Чиповская в 2009 году окончила школу-студию МХАТ. Еще во время обучения на курсе Константина Райкина она начала играть в труппе Театра Олега Табакова, куда впоследствии и была принята после выпуска.

Шоу-бизнес,Анна Чиповская,Константин Райкин,Олег Табаков,
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