Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Музыкант Энди Флетчер, клавишник и сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни. Как сообщает ТАСС, об этом заявилая группа в своих социальных сетях.

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«Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — заявили в группе.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года. В конце 1970-х Флетчер и его знакомый по школе Винс Кларк организовали музыкальную группу No Romance in China, в которой он играл на бас-гитаре. В 1980 году Флетчер познакомился с Мартином Гором.