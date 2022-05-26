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1 час назад

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Елена Прошина

Музыкант Энди Флетчер, клавишник и сооснователь группы Depeche Mode Энди Флетчер умер на 61-м году жизни. Как сообщает ТАСС, об этом заявилая группа в своих социальных сетях.

Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера», — заявили в группе.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года. В конце 1970-х Флетчер и его знакомый по школе Винс Кларк организовали музыкальную группу No Romance in China, в которой он играл на бас-гитаре. В 1980 году Флетчер познакомился с Мартином Гором.

Вместе с Кларком они преобразовались в новую группу Composition of Sound, а осле присоединения Дэвида Гаана группа переименовалась в Depeche Mode.

Шоу-бизнес,Мартин Гор,Depeche Mode,
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