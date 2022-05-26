Фанаты разозлили Билана на юбилейном концерте в Питере

Отметивший свое 40-летие еще в декабре 2021 певец Дима Билан продолжает свой праздничный тур. 25 мая он выступил с шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Билан настолько много хотел сказать своим фанатам со сцены, что утомил их и они стали поторапливать его продолжать концерт. Выкрики поклонников разозлили певца, передает «Комсомольская правда».

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«Дима, да жги уже!» — выкрикнул один из не выдержавших длинных речей фанатов на весь зал.

«Да подожди ты! Сбил, зараза! Это мое шоу, понимаешь?» — ответил на это певец и под овации продолжил свое выступление.

Однако поклонники не перестали пытаться докричаться до Билана.

«Да что такое опять там? Я хочу понять природу вашего конфликта? Дайте понять это хотя бы», — обратился к толпе певец.