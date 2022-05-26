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37 минут назад

Панин заночевал на улице в Риме

Елена Прошина

Актер Алексей Панин, проживающий в Испании, приехал в Италию и примерил на себя роль местного бомжа — он переночевал на асфальте на одной из улиц Рима. Однако приключение не лучшим образом сказалось на его здоровье, передает Pravda.Ru.

Панин заночевал на улице в Риме
Фото: ТАССТАСС

«В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место», — рассказал о своих приключениях Панин.

По словам актера, местные бездомные быстро приняли его за своего, увидев в его руке бутылку «маленькой Просекко и рюкзаком». Закончив рассказ, Панин закашлял так, словно серьезно простыл.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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