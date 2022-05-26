Панин заночевал на улице в Риме

«В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место», — рассказал о своих приключениях Панин.