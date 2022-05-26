Панин заночевал на улице в Риме

Актер Алексей Панин, проживающий в Испании, приехал в Италию и примерил на себя роль местного бомжа — он переночевал на асфальте на одной из улиц Рима. Однако приключение не лучшим образом сказалось на его здоровье, передает Pravda.Ru.
«В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место», — рассказал о своих приключениях Панин.
По словам актера, местные бездомные быстро приняли его за своего, увидев в его руке бутылку «маленькой Просекко и рюкзаком». Закончив рассказ, Панин закашлял так, словно серьезно простыл.