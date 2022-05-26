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30 минут назад

Леонид Агутин эмоционально отреагировал на слухи о смерти его дочери

Слово и Дело

Популярный певец и композитор Леонид Агутин гневно прокомментировал страшные слухи о смерти его дочери. Артист опроверг тревожные новости о трагедии в семье.

Леонид Агутин эмоционально отреагировал на слухи о смерти его дочери
Фото: Global look press/Komsomolskaya PravdaGlobal look press/Komsomolskaya Pravda

Пользователи Сети, узнав из прессы о смерти наследницы исполнителя, обратились к нему за комментарием. Агутин призвал фанатов не верить недостоверной информации.

«Врут, сволочи», — эмоционально заявил он после концерта в Великом Новгороде.

У вокалиста есть две дочери. Первая наследница родилась в 1996 году от балерины Марии Воробьевой, а вторая через несколько лет от артистки Анжелики Варум.

Недавно стало известно, что Агутин и Варум якобы перебрались в США после начала специальной операции России на Украине. Однако позже звездная семья призвала не верить в слухи об их эмиграции.

Тем не менее за рубеж в последние месяцы переехали певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и другие. Коллеги и поклонники осудили их за это решение, напомнив о миротворческом характере миссии Москвы по защите республик Донбасса.

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