Популярный певец и композитор Леонид Агутин гневно прокомментировал страшные слухи о смерти его дочери. Артист опроверг тревожные новости о трагедии в семье.
Пользователи Сети, узнав из прессы о смерти наследницы исполнителя, обратились к нему за комментарием. Агутин призвал фанатов не верить недостоверной информации.
«Врут, сволочи», — эмоционально заявил он после концерта в Великом Новгороде.
У вокалиста есть две дочери. Первая наследница родилась в 1996 году от балерины Марии Воробьевой, а вторая через несколько лет от артистки Анжелики Варум.
Недавно стало известно, что Агутин и Варум якобы перебрались в США после начала специальной операции России на Украине. Однако позже звездная семья призвала не верить в слухи об их эмиграции.
Тем не менее за рубеж в последние месяцы переехали певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, актриса Чулпан Хаматова и другие. Коллеги и поклонники осудили их за это решение, напомнив о миротворческом характере миссии Москвы по защите республик Донбасса.