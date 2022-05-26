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6 минут назад

Айза пожаловалась на цены в магазинах

Елена Прошина

Блогер Айза пожаловалась в соцсетях, что стоимость продуктов и одежды в магазинах растет каждый день. Она призналась, что находится в ужасе от этого, пишет «Газета.ру».

Айза пожаловалась на цены в магазинах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сегодня приехала за продуктами, поговорила с продавцами. Переоценка происходит каждый день, стоимость увеличивается. Я уже не в панике. Я в ужасе», — посетовала Айза.

Она также добавила, что цены повышаются не только на продукты, но и на одежду. Блогер посетовала, что теперь не знает, во что одевать детей.

«Цены повышаются каждый день. Ассортимент сократился. Происходят сокращения. Я раньше никогда не смотрела на цены, но сейчас я не знаю, где и на что мне покупать одежду детям», - написала Айза.

Ранее Айза опубликовала трогательное видео с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. Экс-супруг решил сделать сюрприз детям и присоединился к ним на прогулке. Сначала Дмитрий крепко обнял старшего сына Айзы Сэма, а потом взял на руки младшего.

Шоу-бизнес,Дмитрий Анохин,
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