Айза пожаловалась на цены в магазинах

Блогер Айза пожаловалась в соцсетях, что стоимость продуктов и одежды в магазинах растет каждый день. Она призналась, что находится в ужасе от этого, пишет «Газета.ру».
«Я сегодня приехала за продуктами, поговорила с продавцами. Переоценка происходит каждый день, стоимость увеличивается. Я уже не в панике. Я в ужасе», — посетовала Айза.
Она также добавила, что цены повышаются не только на продукты, но и на одежду. Блогер посетовала, что теперь не знает, во что одевать детей.
«Цены повышаются каждый день. Ассортимент сократился. Происходят сокращения. Я раньше никогда не смотрела на цены, но сейчас я не знаю, где и на что мне покупать одежду детям», - написала Айза.
Ранее Айза опубликовала трогательное видео с бывшим мужем Дмитрием Анохиным. Экс-супруг решил сделать сюрприз детям и присоединился к ним на прогулке. Сначала Дмитрий крепко обнял старшего сына Айзы Сэма, а потом взял на руки младшего.