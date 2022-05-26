Айза пожаловалась на цены в магазинах

Блогер Айза пожаловалась в соцсетях, что стоимость продуктов и одежды в магазинах растет каждый день. Она призналась, что находится в ужасе от этого, пишет «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я сегодня приехала за продуктами, поговорила с продавцами. Переоценка происходит каждый день, стоимость увеличивается. Я уже не в панике. Я в ужасе», — посетовала Айза.

Она также добавила, что цены повышаются не только на продукты, но и на одежду. Блогер посетовала, что теперь не знает, во что одевать детей.

«Цены повышаются каждый день. Ассортимент сократился. Происходят сокращения. Я раньше никогда не смотрела на цены, но сейчас я не знаю, где и на что мне покупать одежду детям», - написала Айза.