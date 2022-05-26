Куклачев ответил на слухи об эмиграции

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что не намерен покидать Россию, а слухи о его эмиграции распространяют злопыхатели. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

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«Я сейчас нахожусь дома, в Москве. Слухи о том, что я уехал за границу, распространяют мои злопыхатели – те же самые люди, которые когда-то пытались распространить информацию о том, что я якобы издеваюсь над кошками», - заявил он.

Артист отметил, что ему не раз предоставлялась возможность эмигрировать. Например, в 1989 году у него был контракт на пять лет с заказчиками из Лас-Вегаса и он мог бы навсегда остаться в США.

«Но я даже в то время не уехал из России. А сейчас тем более. Когда у меня тут свой театр, как я могу куда-то уехать?! Об этом не может быть и речи!» - заявил Куклачев.

По его словам, в этом году на некоторое время он действительно выезжал за границу для того, чтобы в Иерусалиме «узреть Благодатный огонь».

«Как только я приехал на Святую Землю, мои злопыхатели тут же начали говорить: «Все, он уехал из России!». Но я не уехал, я просто выезжал на время!» - заметил артист.