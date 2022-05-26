Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, сможет повторить свой успех в другой стране.
«Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект «Голос». Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Вместе с этим уйдет и ее популярность. Она была такой, ресторанной, певицей. Вот снова станет ресторанной. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь?! Конкуренция там, конечно, очень высокая. Даже в Израиле уже места нет. Правильно делают наши власти: всех, кто не любит Россию и оскорбляет ее, надо отправлять по месту постоянного жительства. Пусть ищут себе другую страну, где им будет комфортно и хорошо», — сказала Драпеко.
Парламентарий подчеркнула, что правительство рассматривает россиян исключительно с точки зрения их гражданской позиции, а не профессиональных навыков.
«Важно отличать творчество и гражданскую позицию. И не важно, кто ты — журналист, артист, водитель трамвая. Ты — гражданин Российской Федерации и подчиняешься одним и тем же законам. Поэтому, когда мне говорят, что «Надо ослабить действие закона, потому что он известный артист», «Простите его, он такой знаменитый», то я с этим совершенно не согласна. Если ты знаменитый, с тебя двойной спрос. Потому что люди берут с тебя пример. Если они ничего не нарушали, если они не оскорбляли свою страну и не предали ее, значит они могут жить, где хотят, вести себя, как хотят, но не надо публичных заявлений. А когда это становится в информационной войне выстрелом в сердце собственной страны, я считаю, это должно быть наказано», — пояснила Драпеко.
Исполнительнице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию сроком на 50 лет из-за её позиции в отношении спецоперации, сообщает издание StarHit со ссылкой на заявление адвоката певицы Бахрома Исмаилова. Ранее сообщалось, что Наргиз была задержана в московском аэропорту и её могут депортировать на родину в Узбекистан, однако позже эта информация не подтвердилась.
У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты, — сказал адвокат артистки.
Накануне о задержании артистки в аэропорту сообщило издание vesti.uz. По его данным, Наргиз могут депортировать обратно в Узбекистан. Позже информацию о том, что Закирову задержали в Домодедово после прилёта из Ташкента, опровергли NEWS.ru в линейном управлении Министерства внутренних дел РФ в воздушной гавани.
В ФСБ подтвердили, что певице Наргиз Закировой будет запрещено посещать Россию до 2072 года, передаёт ТАСС со ссылкой на документ погранконтроля, выданный артистке в аэропорту Домодедово. Отмечается, что запрет на посещение страны будет действовать даже в случае смены имени или фамилии.
Сообщение гражданке США Закировой Наргиз о том, что в соответствии с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ей не разрешен въезд в РФ сроком до 2 мая 2072 года. Данное ограничение действует даже в случае смены фамилии, имени или отчества, — сказано в документе.
Продюсер певицы Наргиз Закировой — Виктор Дробыш — в комментарии NEWS.ru заявил, что исполнительница сейчас находится в Узбекистане. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о её задержании в московском аэропорту Домодедово.
Она (Наргиз Закирова. — NEWS.ru) в Узбекистане. Больше ничего не знаю, — заявил Дробыш.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием life.ru дал совет певице Наргиз Закировой, гражданке США, которой накануне был запрещен въезд в Россию.
По словам Пригожина, испытывающие к России негативные эмоции артисты не должны выступать в стране.
«Они должны понять одну вещь: не кусайте руку дающего. Вы жрете в этой стране», — сказал он.
«Я за то, чтобы люди, которые плюют в колодец, из которого пьют, шли бы отсюда», — предложил продюсер, выразив недоумение, почему музыканты, «пользовавшиеся деньгами русских», потом ненавидят граждан России, и призвал творческих людей заниматься музыкой.
Адвокат рок-певицы Наргиз Бахром Исмаилов поделился планами своей подопечной на устройство жизни за границей.
Ранее стало известно, что знаменитая исполнительница попала в список запрещенных в России звезд и не сможет вернуться в страну до 2072 года. Стоит отметить, что после окончания действия ограничений исполнительнице будет уже 101 год.
В связи с этим встает вопрос о недвижимости певицы, а также другом нажитом ей имуществе в России и как она собирается им распорядится из другой страны. По словам Исмаилова, в этом Наргиз могут помочь ее московские друзья.
«Теперь она будет планировать свою деятельность за границей. В Москве у Наргиз осталось имущество, но также у нее огромное количество друзей, которые помогут продать его в случае необходимости», — цитирует адвоката «СтарХит».
Стоит отметить, что сейчас исполнительница хита «Нас бьют – мы летаем» находится в родном Узбекистане. Также она имеет гражданство США, но где конкретно будет устраивать свою жизнь звезда – пока неизвестно.
Бывшая участница проекта «Голоc» Наргиз Закирова появится в эфире российского телевидения 28 мая. Ранее стало известно, что вокалистке запрещен въезд в Россию на 50 лет.
Недавно в прессе появилась информация, что исполнительницу задержали в аэропорту Домодедово. Позже ее якобы депортировали в Узбекистан. Однако ее появления ждут на канале «Звезда» 28 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
«Певицу Наргиз из России изгнали, но программу 28 мая на канале "Звезда", где она в жюри, никто не отменил и даже не сделал перемонтаж, чтобы вырезать ее реплики и комментарии», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат певицы заявил, что ей запретили въезд в страну из-за критики специальной операции России на Украине. Ее цель — защита республик Донбасса от геноцида Киева.
Не все представители шоу-бизнеса согласились с решением Москвы помочь населению республик, страдающему от обстрелов вот уже несколько лет. Вскоре страну покинули такие артисты, как Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира, Андрей Макаревич, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и многие другие. Их осудили не только фанаты, но и коллеги.