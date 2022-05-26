«Важно отличать творчество и гражданскую позицию. И не важно, кто ты — журналист, артист, водитель трамвая. Ты — гражданин Российской Федерации и подчиняешься одним и тем же законам. Поэтому, когда мне говорят, что «Надо ослабить действие закона, потому что он известный артист», «Простите его, он такой знаменитый», то я с этим совершенно не согласна. Если ты знаменитый, с тебя двойной спрос. Потому что люди берут с тебя пример. Если они ничего не нарушали, если они не оскорбляли свою страну и не предали ее, значит они могут жить, где хотят, вести себя, как хотят, но не надо публичных заявлений. А когда это становится в информационной войне выстрелом в сердце собственной страны, я считаю, это должно быть наказано», — пояснила Драпеко.