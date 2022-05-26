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23 минуты назад

Бывший муж Долиной заступился за певицу после нападок Шаляпина

Газета.Ru

Бывший супруг Ларисы Долиной продюсер Илья Спицын в беседе с Teleprogramma.pro встал на сторону исполнительницы после недавних слов Прохора Шаляпина в ее адрес.

Бывший муж Долиной заступился за певицу после нападок Шаляпина
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я не знаю, кто такой Прохор Шаляпин. Что он там раскритиковал — это никому не интересно», — коротко отреагировал концертный деятель.

Ранее Шаляпин раскритиковал Долину после новости о создании звездами Российской музыкальной ассоциации. Музыкант заявил, что исполнительница «злая и самовлюбленная». Также он добавил, что в свое время знаменитости, подобные Долиной, перекрывали путь на сцену многим молодым артистам.

Идею создать Российскую музыкальную ассоциацию предложил Николай Басков. Помимо Ларисы Долиной, проект поддержали Надежда Бабкина и Григорий Лепс.

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