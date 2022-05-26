"Не поддавайтесь панике": группа «ДДТ» выступила с заявлением

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18 минут назад

Группа «ДДТ» опровергла слухи об отмене концертов

Елена Прошина

Рок-группа «ДДТ» опровергла информацию о прекращении концертной деятельности в России, появившуюся ранее в СМИ. Об этом говорится на официальной странице коллектива «ВКонтакте».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что слова Юрия Юлиановича, сказанные в интервью в программе «Гостиный двор», вырваны из контекста.

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«Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь! Не поддавайтесь панике, не унывайте!» - говорится в сообщении коллектива.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что группа «ДДТ» больше не будет выступать в России. В программе «Гостиный двор» Юрий Шевчук заявил, что концертная деятельность «ДДТ» в России «подходит к концу». Он также добавил, что в некоторых российских городах отменяются концерты. При этом музыкант подчеркнул, что «терять слушателей неприятно».

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,ФСБ,
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