"Не поддавайтесь панике": группа «ДДТ» выступила с заявлением

Рок-группа «ДДТ» опровергла информацию о прекращении концертной деятельности в России, появившуюся ранее в СМИ. Об этом говорится на официальной странице коллектива «ВКонтакте».
В сообщении отмечается, что слова Юрия Юлиановича, сказанные в интервью в программе «Гостиный двор», вырваны из контекста.
«Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь! Не поддавайтесь панике, не унывайте!» - говорится в сообщении коллектива.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что группа «ДДТ» больше не будет выступать в России. В программе «Гостиный двор» Юрий Шевчук заявил, что концертная деятельность «ДДТ» в России «подходит к концу». Он также добавил, что в некоторых российских городах отменяются концерты. При этом музыкант подчеркнул, что «терять слушателей неприятно».