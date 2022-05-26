Киркоров раскрыл секрет молодости Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал о секрете молодости, который он перенял у своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Об этом пишет Popcornnews.
Выступая на церемонии вручения премии «Прорыв года», Киркоров заявил, что после 50 лет для него «жизнь начала обратный отсчет».
«Это, кстати, не я придумал. Эти хорошие рецепты сохранения молодости и актуальности придумала Алла Пугачева. Какое-то время назад я имел к ней отношение… Она сказала, что после 50 мой следующий день рождения не 51, а 49», - рассказал артист.
По мнению Киркорова, «это прекрасная формула для того, чтобы омолаживаться». Он обратил внимание, что Примадонне «скоро будет 25, и она полностью соответствует своему возрасту».
Музыкант признался, что рад чувствовать себя востребованным «на середине шестого десятка».
«Все это не только модные, актуальные шмотки, какие-то тусовки. Это все творчество», - добавил Киркоров.