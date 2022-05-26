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4 минуты назад

Киркоров раскрыл секрет молодости Пугачевой

Вероника Полынина

Филипп Киркоров рассказал о секрете молодости, который он перенял у своей бывшей супруги Аллы Пугачевой. Об этом пишет Popcornnews.

Киркоров раскрыл секрет молодости Пугачевой
Фото: ТАССТАСС

Выступая на церемонии вручения премии «Прорыв года», Киркоров заявил, что после 50 лет для него «жизнь начала обратный отсчет».

«Это, кстати, не я придумал. Эти хорошие рецепты сохранения молодости и актуальности придумала Алла Пугачева. Какое-то время назад я имел к ней отношение… Она сказала, что после 50 мой следующий день рождения не 51, а 49», - рассказал артист.

По мнению Киркорова, «это прекрасная формула для того, чтобы омолаживаться». Он обратил внимание, что Примадонне «скоро будет 25, и она полностью соответствует своему возрасту».

Музыкант признался, что рад чувствовать себя востребованным «на середине шестого десятка».

«Все это не только модные, актуальные шмотки, какие-то тусовки. Это все творчество», - добавил Киркоров.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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