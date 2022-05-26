Киркоров раскрыл секрет молодости Пугачевой

«Это, кстати, не я придумал. Эти хорошие рецепты сохранения молодости и актуальности придумала Алла Пугачева. Какое-то время назад я имел к ней отношение… Она сказала, что после 50 мой следующий день рождения не 51, а 49», - рассказал артист.