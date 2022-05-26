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18 минут назад

Группа «ДДТ» отказалась давать концерты в России

Елена Прошина

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в программе «Гостинный двор» заявил, что коллектив больше не будет выступать с концертами в России, об этом пишет «Газета.ру».

Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант отметил, что концертная деятельность «ДДТ» в России «подходит к концу».

«Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!» — заявил артист.

По его словам, «терять слушателей неприятно», но каждый сам решает, чьим творчеством интересоваться и вдохновляться.

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«Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся», — рассказал музыкант.

Ранее на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Во время своего выступления он раскритиковал РФ, а также нелестно рассуждал о родине. После окончания концерта к Шевчуку за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,
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