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1 час назад

Шевчук заявил о готовности ехать в Израиль

Газета.Ruиещё 3

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью израильской радиостанции «Первое Радио» заявил о готовности поехать в Израиль.

Шевчук заявил о готовности ехать в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шевчука, у «ДДТ» новая концертная программа, которую он хотел бы продолжить исполнять. «Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем, дадим на каком-нибудь стадионе, во дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить дальше», — цитирует музыканта Teleprogramma.pro.

В том же интервью артист признал, что в России концертная деятельность «ДДТ» «подходит к концу».

Ранее Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

До этого стало известно, что на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе был составлен протокол за административное нарушение. Очевидцы сообщали, что он во время выступления рассуждал о Родине.

Шоу-бизнес,Юрий Шевчук,
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