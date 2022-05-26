Шевчук заявил о готовности ехать в Израиль

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью израильской радиостанции «Первое Радио» заявил о готовности поехать в Израиль.
По словам Шевчука, у «ДДТ» новая концертная программа, которую он хотел бы продолжить исполнять. «Приглашайте нас в Израиль, мы с удовольствием приедем, дадим на каком-нибудь стадионе, во дворце спорта, все обнимемся и подумаем, как жить дальше», — цитирует музыканта Teleprogramma.pro.
В том же интервью артист признал, что в России концертная деятельность «ДДТ» «подходит к концу».
Ранее Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
До этого стало известно, что на лидера «ДДТ» после концерта в Уфе был составлен протокол за административное нарушение. Очевидцы сообщали, что он во время выступления рассуждал о Родине.