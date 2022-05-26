Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности "ДДТ" в России

Солист и лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в программе "Гостинный двор" высказался о будущем концертной деятельности его коллектива. По словам рок-музыканта, в России концертная деятельность "ДДТ" "подходит к концу".
"Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!" — сказал артист.
Он также отметил, что терять слушателей неприятно, но каждый сам решает, чьим творчеством интересоваться и вдохновляться.
"Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся", — продолжил исполнитель. При этом музыкант добавил, что ему "так легче жить".
Ранее Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. До этого стало известно, что на лидера "ДДТ" после концерта в Уфе был составлен протокол за административное нарушение. Очевидцы сообщали, что он во время выступления рассуждал о родине.