Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности "ДДТ" в России

"Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся", — продолжил исполнитель. При этом музыкант добавил, что ему "так легче жить".