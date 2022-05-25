Российский хоккеист обвинил бывшую жену в домашнем насилии

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин прокомментировал судебный процесс между бывшими супругами, голливудскими актерами Джонни Деппои и Эмбер Херд, обвиняющими друг друга в домашнем насилии.
Телегин встал на сторону Джонни Деппа и заявил, что хорошо понимает его, так как и сам долгое время был заложником токсичных и абьюзивных отношений.
«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», - написал спортсмен в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
25 мая Никулинский районный суд Москвы завершил суд по разделу имущества между Пелагеей и Телегиным. Суд постановил оставить большую часть имущества Пелагее, в том числе квартиру, загородный дом, автомобили и накопления на банковских счетах. Все требования хоккеиста к экс-супруге суд отклонил.
В конце 2021 года бывшая гражданская супруга хоккеиста Евгения Ноур потребовала взыскать с Телегина долг по алиментам на их общего ребенка Марка. Задолженность за три месяца она оценила в 980 тысяч рублей.