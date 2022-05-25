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1 час назад

Бузова захотела выступить на «Евровидении» за Армению

Вероника Полынина

Ольга Бузова выбирает страну, которую сможет представить на «Евровидении». Телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал видео, на котором Бузова, Филип Киркоров и Сергей Лазарев обсуждают планы поющей ведущей на покорение европейского песенного конкурса.

Бузова захотела выступить на «Евровидении» за Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бузова еще в 2019 году объявила, что собирается участвовать в «Евровидении».

«С таким талантом, с такой харизмой это обязательно в моей жизни произойдет. А когда это будет - решать вам. Я же приложу все усилия, чтобы представить свою страну достойно», - пообещала она.

На днях экс-ведущая «Дома-2» решила обсудить свое участие в конкурсе с коллегами, которые знают «Евровидение» не понаслышке. Однако ее ждало разочарование. Филипп Киркоров рассказал Ольге, что Россию от конкурса отстранили, и ей придется выступать за другую страну.

«Армения? Белоруссия?», - спросила Ольга.

Киркоров, в свою очередь, предложил Ольге выступить за Сан-Марино.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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