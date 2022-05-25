Бузова захотела выступить на «Евровидении» за Армению

Ольга Бузова выбирает страну, которую сможет представить на «Евровидении». Телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал видео, на котором Бузова, Филип Киркоров и Сергей Лазарев обсуждают планы поющей ведущей на покорение европейского песенного конкурса.
Бузова еще в 2019 году объявила, что собирается участвовать в «Евровидении».
«С таким талантом, с такой харизмой это обязательно в моей жизни произойдет. А когда это будет - решать вам. Я же приложу все усилия, чтобы представить свою страну достойно», - пообещала она.
На днях экс-ведущая «Дома-2» решила обсудить свое участие в конкурсе с коллегами, которые знают «Евровидение» не понаслышке. Однако ее ждало разочарование. Филипп Киркоров рассказал Ольге, что Россию от конкурса отстранили, и ей придется выступать за другую страну.
«Армения? Белоруссия?», - спросила Ольга.
Киркоров, в свою очередь, предложил Ольге выступить за Сан-Марино.