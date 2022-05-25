Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет, пишет «Стархит» со ссылкой на адвоката артистки Бахрома Исмаилова.
Причиной запрета стало осуждение Закировой российской спецоперации на Украине.
Исмаилов подтвердил, что Наргиз Закирову задержали таможенники в аэропорту «Домодедово», когда она пыталась въехать в Россию из Узбекистана. Певице запретили пересекать границу РФ и вручили ей постановление о запрете на въезд в страну до 2072 года.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», - рассказал адвокат.
По его словам, Закирова была готова к этим мерам и осталась верна своей гражданской позиции. Информацию о том, что в отношении певицы было заведено уголовное дело, Исмаилов опроверг.
Ранее в СМИ появился список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Макс Барских, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Иван Дорн. Также в список попали актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), клипмейкер Алан Бадоев и педиатр Евгений Комаровский. Причиной запрета стала критика специальной военной операции России на Украине.