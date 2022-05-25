Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет, пишет «Стархит» со ссылкой на адвоката артистки Бахрома Исмаилова.

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Причиной запрета стало осуждение Закировой российской спецоперации на Украине.

Исмаилов подтвердил, что Наргиз Закирову задержали таможенники в аэропорту «Домодедово», когда она пыталась въехать в Россию из Узбекистана. Певице запретили пересекать границу РФ и вручили ей постановление о запрете на въезд в страну до 2072 года.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», - рассказал адвокат.