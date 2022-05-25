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45 минут назад

Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Вероника Полынина

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет, пишет «Стархит» со ссылкой на адвоката артистки Бахрома Исмаилова.

Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной запрета стало осуждение Закировой российской спецоперации на Украине.

Исмаилов подтвердил, что Наргиз Закирову задержали таможенники в аэропорту «Домодедово», когда она пыталась въехать в Россию из Узбекистана. Певице запретили пересекать границу РФ и вручили ей постановление о запрете на въезд в страну до 2072 года.

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», - рассказал адвокат.

По его словам, Закирова была готова к этим мерам и осталась верна своей гражданской позиции. Информацию о том, что в отношении певицы было заведено уголовное дело, Исмаилов опроверг.

Раскрыто местонахождение певицы Наргиз

Ранее в СМИ появился список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Макс Барских, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, Иван Дорн. Также в список попали актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), клипмейкер Алан Бадоев и педиатр Евгений Комаровский. Причиной запрета стала критика специальной военной операции России на Украине.

Шоу-бизнес,Николай Серга,Дмитрий Монатик,Анастасия Каменских,Макс Барских,Святослав Вакарчук,Иван Дорн,Евгений Комаровский,Андрей Данилко,Алан Бадоев,Алексей Потапенко,Дмитрий Комаров,Светлана Лобода,Андрей Бедняков,Аэропорт Домодедово,
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