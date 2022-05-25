Подольская рассказала о подарке Преснякова на юбилей

По словам артистки, она не верит в суеверия, поэтому не стала отказывать себе в празднике по случаю 40-летнего юбилея. Она отметила, что торжественное мероприятие по этому случаю надолго останется у нее в памяти. Подольская настолько активно отплясывала с гостями, что на следующий день ее ноги изнывали от боли.