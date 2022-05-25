Пелагея завершила суд по разделу имущества с экс-мужем

Певица Пелагея и Иван Телегин завершили раздел имущества после брака. Как сообщает «Стархит», суд удовлетворил все требования артистки к бывшему мужу, отклонив встречный иск, который подавал хоккеист.

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Напомним, что Пелагея и Телегин прожили в браке три года. Расставание сопровождалось шумными скандалами — сперва спортсмена поймали на измене, а после он перестал поддерживать связь дочерью Таисией, отказавшись участвовать в ее воспитании.

Последние два года супруги делили в суде имущество — на кону была квартира Пелагеи, общий загородный дом, приобретенный в ипотеку, автомобили и накопления на банковских счетах. Кроме того, адвокаты Телегина также требовали суд «присмотреться» к гонорарам певицы, которые она получила за годы брака.

25 мая в Никулинском районном суде вынесли решение в пользу Пелагеи по всем пунктам. Адвокат звезды Филипп Рябченко подчеркнул, что судья при этом отклонила иск Телегина к певице.