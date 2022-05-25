В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
20 минут назад

StarHit: Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию на 50 лет

Газета.Ru

Певице Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года. Соответствующий документ разместило издание StarHit.

Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции", - рассказал адвокат исполнительницы.

Он добавил, что Наргиз была готова к такому решению.

Ранее распространялись слухи о том, что на певицу могут завести уголовное дело. Но адвокат звезды опроверг эту информацию, объяснив это тем, что Закирова всего лишь выражала личную позицию.

Раскрыто местонахождение певицы Наргиз

Ранее в полиции опровергли информацию о том, что Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Сообщалось, что исполнительницу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.

Шоу-бизнес,Аэропорт Домодедово,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители