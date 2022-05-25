Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года. Соответствующий документ разместило издание StarHit.
"Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции", - рассказал адвокат исполнительницы.
Он добавил, что Наргиз была готова к такому решению.
Ранее распространялись слухи о том, что на певицу могут завести уголовное дело. Но адвокат звезды опроверг эту информацию, объяснив это тем, что Закирова всего лишь выражала личную позицию.
Ранее в полиции опровергли информацию о том, что Закирову задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Сообщалось, что исполнительницу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.