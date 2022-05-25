Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию до 2072 года. Соответствующий документ разместило издание StarHit.

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"Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции", - рассказал адвокат исполнительницы.

Он добавил, что Наргиз была готова к такому решению.

Ранее распространялись слухи о том, что на певицу могут завести уголовное дело. Но адвокат звезды опроверг эту информацию, объяснив это тем, что Закирова всего лишь выражала личную позицию.