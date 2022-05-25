Раскрыто местонахождение певицы Наргиз

Представитель певицы Наргиз Закировой Сергей Савин опроверг появившуюся ранее информацию о том, что певицу якобы задержали в столичном аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Это неправда. Она в Узбекистане, все в порядке», — сказал Савин.

Напомним, Наргиз Закирова уехала из России в Узбекистан около месяца назад. Артистка сообщила, что планирует задержаться здесь надолго. Певица проводила время с семьей и занималась творчеством. 25 мая появилась информация что артистку задержали в аэропорту Домодедово и могут депортировать обратно в Узбекистан.