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1 час назад

Раскрыто местонахождение певицы Наргиз

Елена Прошина

Представитель певицы Наргиз Закировой Сергей Савин опроверг появившуюся ранее информацию о том, что певицу якобы задержали в столичном аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Раскрыто местонахождение певицы Наргиз
Фото: ТАССТАСС

«Это неправда. Она в Узбекистане, все в порядке», — сказал Савин.

Ранее концертный директор певицы Елена Федорова не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о задержании артистки.

Певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию

«Я не в курсе никакой информации», — сказала она.

Напомним, Наргиз Закирова уехала из России в Узбекистан около месяца назад. Артистка сообщила, что планирует задержаться здесь надолго. Певица проводила время с семьей и занималась творчеством. 25 мая появилась информация что артистку задержали в аэропорту Домодедово и могут депортировать обратно в Узбекистан.

Шоу-бизнес,Сергей Савин,Елена Федорова,Аэропорт Домодедово,
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