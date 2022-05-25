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32 минуты назад

Брежнева показала свой номер в гостинице Польши

Елена Прошина

Певица Вера Брежнева опубликовала в своих социальных сетях снимки скромного гостиничного номера в Польше, в котором она остановилась. Как сообщает Teleprogramma.pro, он состоит всего из одной комнаты, в которой есть только кровать и столик с зеркалом.

Брежнева показала свой номер в польской гостинице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на снимках не было ее мужа Константина Меладзе — он сейчас может находиться в Италии.

Соцсети

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине супружеская пара уехала из страны. Некоторое время они арендовали итальянскую виллу стоимостью в сотни тысяч евро неподалеку от самого большого озера Гарда, у подножья Альп.

Певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию

Кроме того, в начале спецоперации Меладзе ликвидировал группу «ВИА Гра», а именно юридическое лицо ООО «Группа «ВИА Гра» в России.

Недавно Брежнева рассказала, что свою дочь Лию они отправили в Италию, где у Меладзе имеется собственная недвижимость.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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