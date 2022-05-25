Пелагея завершила суд по разделу имущества с экс-мужем

Певица Пелагея и ее бывший муж Иван Телегин завершили судебные разбирательства относительно раздела имущества. Об этом сообщает StarHit.
"Суд удовлетворил все наши требования, отклонив иски, которые подавал хоккеист", - рассказал адвокат исполнительницы.
Раздел имущества между Пелагеей и Телегиным продолжался около двух лет, в результате чего большая суд постановил оставить большую часть нажитого певице. Среди имущества, которое экс-супруги приобрели во время брака, была квартира, купленная мамой Пелагеи, общий загородный дом, а также автомобили и банковские счета.
Через адвокатов Телегин требовал рассмотреть и гонорары бывшей жены за концерты и участие в телевизионных шоу. Пелагея и Иван Телегин прожили в браке около трех лет. У экс-возлюбленных есть общая дочь Таисия.