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1 час назад

Ведущий шоу «Маска» столкнулся с угрозами

Елена Прошина

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что подвергся угрозам со стороны навязчивого фаната. Шоумену удалось вычислить угрожавшего ему мужчину. Об этом пишет «Пятый канал».

Ведущий шоу «Маска» столкнулся с угрозами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, человека, который отправлял ему угрозы в сети, вычислили знакомые телезвезды по IP-адресу. Оказалось, мужчина живет не в Москве. Он уточнил, что пока не стал решать вопрос с помощью правоохранительных органов.

«За этим человеком есть определенное наблюдение. Я выяснил, что он живет не в Москве, это уже хорошо. Не буду ходить и оглядываться», — рассказал телеведущий.

Макаров добавил, что был невероятно удивлен, когда получил сообщение с угрозами.

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«Для меня это было дикое удивление. Что я такого человеку сделал: кредит оформил на него, увел девушку, чтобы испытывать такие эмоции», — отметил шоумен.

Напомним, в апреле Макаров пожаловался на угрозы в сети от неизвестного. Мужчина грозился, что изувечил бы артиста, если бы знал его адрес. Телеведущий признался, что адекватно относился к тому, что может кому-то не нравиться, но впервые столкнулся с такой агрессией.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Вячеслав Макаров,
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