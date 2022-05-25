Ведущий шоу «Маска» столкнулся с угрозами

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что подвергся угрозам со стороны навязчивого фаната. Шоумену удалось вычислить угрожавшего ему мужчину. Об этом пишет «Пятый канал».

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По его словам, человека, который отправлял ему угрозы в сети, вычислили знакомые телезвезды по IP-адресу. Оказалось, мужчина живет не в Москве. Он уточнил, что пока не стал решать вопрос с помощью правоохранительных органов.

«За этим человеком есть определенное наблюдение. Я выяснил, что он живет не в Москве, это уже хорошо. Не буду ходить и оглядываться», — рассказал телеведущий.

Макаров добавил, что был невероятно удивлен, когда получил сообщение с угрозами.

«Для меня это было дикое удивление. Что я такого человеку сделал: кредит оформил на него, увел девушку, чтобы испытывать такие эмоции», — отметил шоумен.