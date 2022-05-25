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25 минут назад

СМИ: Лепс расстался с Барановской ради бывшей жены

Елена Прошина

Певец Григорий Лепс, по слухам, расстался с телеведущей Юлией Барановской, ради которой год назад развелся с женой Анной Шаплыковой. Теперь артист пытается вернуться обратно в семью. Об этом пишет «Комсомольская правда».

СМИ: Лепс расстался с Барановской ради бывшей жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году Григорий Лепс развелся с супругой Анной. После этого появились слухи, что артист якобы ушел от жены к Юлии Барановской. Знаменитости свой роман не подтверждали, однако теперь появилась информация, что Лепс расстался с Юлией, чтобы вернуться к жене.

По слухам, именно благодаря протекции именитого певца Барановская стала ведущей на одной популярной радиостанции и почетной гостьей на многих музыкальных фестивалях. Однако, теперь Лепс принял решение расстаться с ней.

«Порвать с Юлей было решением Григория. Их роман очень ранил жену Лепса Аню. Поскольку Барановская поначалу приятельствовала с Аней, а потом увела Гришу из семьи», - рассказали в окружении певца.

Роман артиста с Барановской подтвердил и промоутер Евгений Морозов. Несмотря на это, по его словам, Лепс всегда любил супругу и хочет вернуться обратно.

«То, что с Барановской у него все несерьезно, я понимал с самого начала. Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы», - рассказал Морозов.

Однако, по слухам, Шаплыкова так и не простила бывшему мужу измену. И пока артист пытается растопить сердце Анны, он проводит время с экспертом в области ресторанного бизнеса, 25-летней Елизаветой Ридель.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Евгений Морозов,Григорий Лепс,
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