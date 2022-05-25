СМИ: Лепс расстался с Барановской ради бывшей жены

«То, что с Барановской у него все несерьезно, я понимал с самого начала. Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить? Она птица не его полета. Он ведь умный человек, музыкант уровня Высоцкого. Гриша любит свою жену и хочет вернуться в семью. Анна родила ему троих детей, была верна ему все эти годы», - рассказал Морозов.