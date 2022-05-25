Певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию

Певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту «Домодедово» после прилета из Ташкента. Как сообщает Vesti.uz, по указанию властей ее депортируют на родину в Узбекистан.
Причины, по которым ее выдворяют из страны, не уточняются. Издание отмечает, что Закирова неоднократно допускала оскорбительные высказывания в адрес России.
Напомним, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, где получила гражданство. В 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте «Голос» и с тех пор занималась творчеством в России. Отметим, что ей запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.
В апреле 2022 года местные СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.