Певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию

Певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту «Домодедово» после прилета из Ташкента. Как сообщает Vesti.uz, по указанию властей ее депортируют на родину в Узбекистан .

Напомним, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, где получила гражданство. В 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте «Голос» и с тех пор занималась творчеством в России. Отметим, что ей запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.