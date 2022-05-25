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41 минуту назад

Вернувшуюся в Россию Наргиз задержали в аэропорту «Домодедово»

Елена Прошина

Певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту «Домодедово» после прилета из Ташкента. Как сообщает Vesti.uz, по указанию властей ее депортируют на родину в Узбекистан.

Певицу Наргиз Закирову не пустили в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины, по которым ее выдворяют из страны, не уточняются. Издание отмечает, что Закирова неоднократно допускала оскорбительные высказывания в адрес России.

Напомним, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году она вместе с родителями эмигрировала в США, где получила гражданство. В 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте «Голос» и с тех пор занималась творчеством в России. Отметим, что ей запрещен въезд на Украину из-за выступлений в Крыму.

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В апреле 2022 года местные СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Аэропорт Домодедово,
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