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58 минут назад

Певицу Наргиз не пустили в Россию

Lenta.ru

51-летнюю российскую и узбекскую певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости.

Певицу Наргиз не пустили в Россию
Фото: ТАССТАСС

Задержание артистки произошло сразу после ее прилета из Ташкента. Сообщается, что певицу могут депортировать обратно в Узбекистан.

На свою Родину Наргиз уехала в апреле этого года на фоне ситуации на Украине. По словам исполнительницы, там она проводила время с семьей, а также занималась творческими проектами, которые планировала реализовать в будущем.

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Представители артистки никак не прокомментировали задержание певицы в столичном аэропорту Домодедово.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Аэропорт Домодедово,
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