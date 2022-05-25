Певицу Наргиз не пустили в Россию

Задержание артистки произошло сразу после ее прилета из Ташкента. Сообщается, что певицу могут депортировать обратно в Узбекистан.

На свою Родину Наргиз уехала в апреле этого года на фоне ситуации на Украине. По словам исполнительницы, там она проводила время с семьей, а также занималась творческими проектами, которые планировала реализовать в будущем.