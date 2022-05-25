Гузеева потребовала от мебельщиков миллионы рублей

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева через суд потребовала от производителя мебели вернуть ей несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

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По информации суда, Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров передали восемь рублей Елене Лебедевой, которая должна была предоставить им услуги по изготовлению и установке мебели. Пара заказала предметы интерьера в 2020 году, однако позже заметила недочеты и потребовала вернуть деньги.

«Беседа между представителями сторон назначена на 9 июня», — отметили в суде.

Лебедева подтвердила, что изготавливала для Гузеевой мебель в ванную комнаты, гостиную и на кухню. Позже у супругов возникли претензии к результат работы.