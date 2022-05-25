Адвокат Ефремова ответил на слухи об инсульте актера

«Утром у Михаила Ефремова в колонии был адвокат Юрий Падалко, который сообщил, что с Ефремовым все в полном порядке. Ефремов спал всю ночь, а сейчас находится на своем рабочем месте - в швейном цеху. Появившаяся "новость" - полное вранье! Не понимаю, кому это нужно, - сказал Хархорин.