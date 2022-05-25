В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
31 минуту назад

Адвокат Ефремова ответил на слухи об инсульте актера

Елена Прошина

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг появившуюся информацию о проблемах со здоровьем у актера. Он сообщил, что слухи об избиении и инсульте звезды не соответствуют действительности. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Адвокат Ефремова ответил на слухи об инсульте актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области. Ранее появилась информация, что актера якобы избили в колонии, вследствие чего у него случился инсульт. Конфликт якобы случился с неким осужденным из Ирана.

«Утром у Михаила Ефремова в колонии был адвокат Юрий Падалко, который сообщил, что с Ефремовым все в полном порядке. Ефремов спал всю ночь, а сейчас находится на своем рабочем месте - в швейном цеху. Появившаяся "новость" - полное вранье! Не понимаю, кому это нужно, - сказал Хархорин.

Ранее сын Ефремова Никита рассказал, как пережил ситуацию с арестом отца. По его словам, он столкнулся с огромным прессингом. Его вынуждали принять чью-то сторону и даже отречься от отца. Чтобы пережить трудное время актер начал заниматься медитациями.

Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители