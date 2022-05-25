Адвокат Ефремова ответил на слухи об инсульте актера

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг появившуюся информацию о проблемах со здоровьем у актера. Он сообщил, что слухи об избиении и инсульте звезды не соответствуют действительности. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Михаил Ефремов отбывает наказание в ИК-4 Белгородской области. Ранее появилась информация, что актера якобы избили в колонии, вследствие чего у него случился инсульт. Конфликт якобы случился с неким осужденным из Ирана.
«Утром у Михаила Ефремова в колонии был адвокат Юрий Падалко, который сообщил, что с Ефремовым все в полном порядке. Ефремов спал всю ночь, а сейчас находится на своем рабочем месте - в швейном цеху. Появившаяся "новость" - полное вранье! Не понимаю, кому это нужно, - сказал Хархорин.
Ранее сын Ефремова Никита рассказал, как пережил ситуацию с арестом отца. По его словам, он столкнулся с огромным прессингом. Его вынуждали принять чью-то сторону и даже отречься от отца. Чтобы пережить трудное время актер начал заниматься медитациями.