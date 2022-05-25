Бузова сравнила себя со Львом Толстым

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что обладает высоким навыком письменности. По ее мнению, у нее красивый стиль письма, почти как у писателя Льва Толстого. Об этом звезда рассказала на презентации журнала The Voice, который ранее был известен как Cosmopolitan. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

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Певица уточнила, что настолько любит писать, что даже все посты в соцсетях пишет сама. По ее мнению, в письменной форме, она изъясняется лучше, чем в устной.

«У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой. У меня много деепричастных оборотов, запятых, очень длинная мысль, которая начинается и заканчивается только в самом конце», — рассказала Бузова.

Звезда уверенно заявила, что может раскрыть любую тем. Она напомнила, что много лет была главным редактором журнала «Дом-2», а также у нее три года была колонка в «Русском пионере», где она затрагивала серьезные темы: хейт, буллинг. Кроме того, Ольга написала пять книг. В них повествуется не только о личной жизни, но и об отношениях, звезда дает советы по спорту, красоте, стилю.