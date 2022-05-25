Бузова сравнила себя со Львом Толстым

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что обладает высоким навыком письменности. По ее мнению, у нее красивый стиль письма, почти как у писателя Льва Толстого. Об этом звезда рассказала на презентации журнала The Voice, который ранее был известен как Cosmopolitan. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Певица уточнила, что настолько любит писать, что даже все посты в соцсетях пишет сама. По ее мнению, в письменной форме, она изъясняется лучше, чем в устной.
«У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой. У меня много деепричастных оборотов, запятых, очень длинная мысль, которая начинается и заканчивается только в самом конце», — рассказала Бузова.
Звезда уверенно заявила, что может раскрыть любую тем. Она напомнила, что много лет была главным редактором журнала «Дом-2», а также у нее три года была колонка в «Русском пионере», где она затрагивала серьезные темы: хейт, буллинг. Кроме того, Ольга написала пять книг. В них повествуется не только о личной жизни, но и об отношениях, звезда дает советы по спорту, красоте, стилю.
Ранее Ольга Бузова рассказала, чего боится больше всего. По ее словам, больше всего она не хочет допустить в своей жизни бедности, поэтому всегда будет работать. При этом певица призналась, что может работать кем угодно, даже официанткой. Артистка призналась, что не боится тяжелого труда.