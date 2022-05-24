Шнуров выпустил новый клип про запуск производства «Москвича»

Музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип «Москвич». В нем музыканты спели «гимн» решению властей столицы возобновить производство легендарного автомобиля.

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«Приварю к нему мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет еще Галкин что уехал из Москвы», — поет Шнуров в клипе, размещённом на YouTube.

Главная героиня клипа собирается поехать на новеньком «Москвиче», но автомобиль постоянно глохнет и не хочет снова заводиться. Отметим, что на YouTube клип занял первую строчку в «Трендах» вскоре после выпуска.

Ранее правительство Москвы заявило, что на бывшем заводе Renault возобновится производство автомобилей отечественной марки «Москвич», в том числе и версии на электродвигателе. Новые автомобили могут пополнить парки такси и каршеринга.