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20 минут назад

Шнуров выпустил новый клип про запуск производства «Москвича»

Никита Бородкин

Музыкант Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип «Москвич». В нем музыканты спели «гимн» решению властей столицы возобновить производство легендарного автомобиля.

Шнуров выпустил новый клип про запуск производства «Москвича»
Фото: ТАССТАСС

«Приварю к нему мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет еще Галкин что уехал из Москвы», — поет Шнуров в клипе, размещённом на YouTube.

Главная героиня клипа собирается поехать на новеньком «Москвиче», но автомобиль постоянно глохнет и не хочет снова заводиться. Отметим, что на YouTube клип занял первую строчку в «Трендах» вскоре после выпуска.

Ранее правительство Москвы заявило, что на бывшем заводе Renault возобновится производство автомобилей отечественной марки «Москвич», в том числе и версии на электродвигателе. Новые автомобили могут пополнить парки такси и каршеринга.

Напомним, что накануне Сергей Шнуров анонсировал концерт группы «Ленинград» в московских «Лужниках» в июне. Музыкант успокоил фанатов и уточнил, что выступление не означает воссоединение группы.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Правительство Москвы,
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