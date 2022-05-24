Жена Полицеймако назвала «лживыми» обвинения в избиении корреспондентки Первого канала

Актриса Лариса Полицеймако прокомментировала новости о возбуждении против нее уголовного дела за нападение на корреспондентку Первого канала Лилию Федорову. Как сообщает «Газета.ru», артистка заявила, что готова отвечать за свои действия в суде и может подать встречный иск на журналистку за клевету.
«Мне ничего не известно, эта ситуация полностью лжива, поэтому комментировать ее нет смысла. Если будут возбуждать это дело, могу себя немножко защитить тем, что я имела права не давать интервью, и они не имели права без моего согласия делать съемку. Пускай идет в суд, я готова отвечать за свои действия, если я неправа», — заявила Полицеймако.
Актриса утверждает, что не нападала на Федорову, а корреспондент вламывалась в ее жилище и проигнорировала ее просьбы прекратить съемку. Кроме того, она сомневается в наличии травм у пострадавшей.
«Она пришла в мой дом, неправомерно, без всяких звонков и предупреждений люди вламывались ко мне в квартиру. Я попросила уйти, сказала, что не нужно меня снимать. Я стала спускаться, они продолжали снимать. Лилия Федорова не стояла на месте, она агрессивная женщина, она активно заставляла снимать меня», — заключила она.
Напомним, что конфликт между Полицеймако и Федоровой произошел в апреле 2021 года. Тогда съемочная группа приехала к дому актера Михаила Полицеймако в центре Москвы, чтобы взять комментарий по поводу судебных тяжб с писателем Валентином Лавровым.
Во время интервью Лариса Полицеймако вышла из себя и пустила в ход кулаки. У корреспондентки Лилии Федоровой диагностировали сотрясение и хлыстовую травму шейного отдела позвоночника.