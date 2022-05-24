Жена Полицеймако назвала «лживыми» обвинения в избиении корреспондентки Первого канала

Актриса Лариса Полицеймако прокомментировала новости о возбуждении против нее уголовного дела за нападение на корреспондентку Первого канала Лилию Федорову. Как сообщает «Газета.ru», артистка заявила, что готова отвечать за свои действия в суде и может подать встречный иск на журналистку за клевету.

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«Мне ничего не известно, эта ситуация полностью лжива, поэтому комментировать ее нет смысла. Если будут возбуждать это дело, могу себя немножко защитить тем, что я имела права не давать интервью, и они не имели права без моего согласия делать съемку. Пускай идет в суд, я готова отвечать за свои действия, если я неправа», — заявила Полицеймако.

Актриса утверждает, что не нападала на Федорову, а корреспондент вламывалась в ее жилище и проигнорировала ее просьбы прекратить съемку. Кроме того, она сомневается в наличии травм у пострадавшей.

«Она пришла в мой дом, неправомерно, без всяких звонков и предупреждений люди вламывались ко мне в квартиру. Я попросила уйти, сказала, что не нужно меня снимать. Я стала спускаться, они продолжали снимать. Лилия Федорова не стояла на месте, она агрессивная женщина, она активно заставляла снимать меня», — заключила она.

Напомним, что конфликт между Полицеймако и Федоровой произошел в апреле 2021 года. Тогда съемочная группа приехала к дому актера Михаила Полицеймако в центре Москвы, чтобы взять комментарий по поводу судебных тяжб с писателем Валентином Лавровым.