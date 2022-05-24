Россияне разглядели Бузову в новом клипе Мадонны

Американская певица Мадонна предстала в новом клипе в виде откровенного цифрового персонажа и рассмешила подписчиков из России. На комментарии под соответствующей публикацией в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратили внимание редакторы Medialeaks.

Фото: арр арр

На упомянутых кадрах анимированная копия поп-исполнительницы позирует, лежа на льду в одних чулках. Автором данной проекции выступил популярный художник Джейсон Эбейер. Утверждается, что прототипом 3D-изображения послужил персонаж Disney принцесса Эльза

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Русскоговорящие юзеры, в свою очередь, разглядели в арт-объекте сходство с отечественной артисткой Ольгой Бузовой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

«Выглядит не как Мадонна, а как Ольга Бузова», «Я вижу Бузову!», «Одно лицо», — писали россияне, отмечая знаменитость под постом.