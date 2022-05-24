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39 минут назад

«В ресторанах гудят»: Собчак об отдыхе россиян в Монако

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что россиянам удается отдыхать в Монако, бронировать отели и расплачиваться картами, несмотря на санкции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак рассказала об отдыхе русских за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если абстрагироваться от страшилок про отмену русских, есть факты. Русские отдыхают в Монако прямо сейчас и бронируют будущее по ‘own guest account’, а если по-русски, то налом, бронируя просто звонком, подтверждая по почте», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она отметила, что в Монако россиянам удается расплачиваться картами китайской платёжной системы UnionPay.

«И в ресторанах гудят. Я не представляю, чтобы лазурка отказалась от русских денег. Никогда», - заключила она.

Собчак опубликовала фото подтверждения бронирования в отеле Монте-Карло на июль, где в качестве способа оплаты указан «own guest account» - «собственный счет гостя».

Ранее в Российском союзе туроператоров (РСТ) сообщили «Ведомостям», что по популярности среди россиян сейчас лидируют Турция, ОАЭ и Мальдивы.

Алена Хитрова из Anex Tour рассказала газете, что россияне покупают проживание в отелях по системе «все включено», чтобы необходимость расплачиваться картами или наличными возникала реже.

По словам вице-президента РСТ Ольги Санаевой, некоторые турагентства дают российским туристам возможность оплатить экскурсии с российских карт еще до выезда за рубеж.

Шоу-бизнес,Ольга Санаева,Ксения Собчак,
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