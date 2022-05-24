Собчак рассказала об отдыхе русских за границей

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, как россияне продолжают отдыхать на Лазурном берегу. В посте, опубликованном в ее Telegram-канале, журналистка также заявила, что не верит в то, что другие государства откажутся от денег российских туристов.

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«Если абстрагироваться от страшилок про отмену русских, есть факты. Русские отдыхают в Монако прямо сейчас», — написала Собчак.

При этом уход из России популярных зарубежных сервисов аренды жилья не помешал отпускным планам жителей страны: по словам ведущей, многие бронируют номера по телефону, а затем подтверждают бронь по электронной почте.

Журналистка добавила, что для оплаты покупок россияне используют карты китайской платежной системы UnionPay.

«Я не представляю, чтобы Лазурка отказалась от русских денег. Никогда», — заключила она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей после того, как вернулся в Россию из путешествия. Он заявил, что негативное отношение к русским существует исключительно в плоскости бюрократии. В человеческой плоскости никакой русофобии нет, добавил он.