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34 минуты назад

Волочкова прокомментировала слухи о депортации из Турции

Вероника Полынина

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о депортации из Турции. На своей странице в Telegram Волочкова заверила, что ее встретили и проводили «со счастливыми лицами».

Волочкова прокомментировала слухи о депортации из Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любимые мои, почему многим хочется, чтобы меня отовсюду изгоняли? Чем я вам так мешаю? Красотой, стройностью, успехом, правдой, смелостью? Да вам же без меня скучно! Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили», - написала балерина.

Она добавила, что ее могут депортировать из любой страны, как когда-то уволили из Большого театра, но «депортировать меня из сердец любящих меня людей России, которым я предана, невозможно».

По словам Волочковой, все нападки на нее – это «бред» недоброжелателей, которые не могут простить ей «преданность России и ее президенту».

Ранее в интернете появилась информация, что Волочкову попросили покинуть турецкий курорт, где она отдыхала в компании друзей и нового возлюбленного, из-за слишком шумного поведения.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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