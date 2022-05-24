Волочкова прокомментировала слухи о депортации из Турции

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о депортации из Турции. На своей странице в Telegram Волочкова заверила, что ее встретили и проводили «со счастливыми лицами».

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«Любимые мои, почему многим хочется, чтобы меня отовсюду изгоняли? Чем я вам так мешаю? Красотой, стройностью, успехом, правдой, смелостью? Да вам же без меня скучно! Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили», - написала балерина.

Она добавила, что ее могут депортировать из любой страны, как когда-то уволили из Большого театра, но «депортировать меня из сердец любящих меня людей России, которым я предана, невозможно».

По словам Волочковой, все нападки на нее – это «бред» недоброжелателей, которые не могут простить ей «преданность России и ее президенту».