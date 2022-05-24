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12 минут назад

«Разделяю ответственность за происходящее»: Галкин заговорил о планах по возвращению в Россию

Экспресс газета

Вот уже несколько месяцев Максим Галкин и Примадонна живут в солнечном Израиле. Алла Борисовна наконец полноценно отдыхает, в то время как ее молодой супруг ищет способы заработать. Знаменитости устроились вполне неплохо, однако комик еще не теряет надежды на возвращение былых времен.

Галкин заговорил о планах по возвращению в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент звездное семейство живет в любезно предоставленном родным братом Галкина особняке на «израильской Рублевке». Новая жилплощадь ничуть не уступает знаменитому замку в Грязях, да и платить за аренду не нужно. Несколько месяцев о том, что звезды еще посетят Москву, не шло и речи.

Свой рекламный бизнес в России юморист был вынужден свернуть, на съемки в родной стране его тоже теперь не зовут. Лишившись львиной доли дохода, Галкин оперативно организовал тур по Израилю. Чтобы расположить к себе оставшихся подписчиков, Максим заявил, что часть заработанных на концертах денег пожертвует беженцам из Украины.

В социальных сетях артист теперь бывает нечасто и говорит в основном о продаже билетов на свои выступления и помощи пострадавшим в конфликте на Украине. Утром 24 мая Галкин вышел в Сеть, чтобы выступить с важным заявлением. Артист призвал своих соотечественников присоединиться к нему и перечислить деньги на гуманитарную помощь беженцам, а еще заговорил о родине.

«У меня будет много концертов по всему миру. Надеюсь, и в России. И в самые разные фонды я буду отправлять деньги», - сказал супруг Примадонны.

Максим пояснил, что в нынешней ситуации просто необходимо говорить о своих благих делах и «рекламировать» разные надежные благотворительные фонды. Причем совершенно неважно, в какой стране они зарегистрированы, отметил он.

«Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина Российской Федерации, разделяющего ответственность за происходящее», - заключил артист.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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