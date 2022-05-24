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1 час назад

Глюкоза призналась, что не любит готовить и за нее это делает дочь

Газета.Ru

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, призналась журналистам, что не любит готовить и за нее это делает 15-летняя дочь.

Глюкоза рассказала кто готовит еду для ее семьи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Готовка – это то, что я реально не люблю. Но, слава Богу, мой муж принял этот факт еще на старте, когда мы только познакомились. Настоящий кулинар в нашей семье — старшая дочь Лида. Особенно хорошо у нее получаются разные супы. А еще дочке очень нравится азиатское направление. И она в нем очень здорово ориентируется», — цитирует артистку портал Teleprogramma.pro.

Популярная исполнительница считает, что девочка уже родилась с кулинарным талантом, поскольку целенаправленно ее этому не учили.

Однако для Лидии это только хобби, старшая дочь артистки пошла по стопам матери, она выступала под псевдонимом LIDUS, а недавно взяла имя Ray. Клипы подростка набирали более миллиона просмотров на YouTube еще до того, как Глюкоза призналась, что это ее ребенок. А писать песни и выпускать клипы девочке помогает отец — бизнесмен Александр Чистяков.

Шоу-бизнес,Александр Чистяков,
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