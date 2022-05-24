Глюкоза рассказала кто готовит еду для ее семьи

«Готовка – это то, что я реально не люблю. Но, слава Богу, мой муж принял этот факт еще на старте, когда мы только познакомились. Настоящий кулинар в нашей семье — старшая дочь Лида. Особенно хорошо у нее получаются разные супы. А еще дочке очень нравится азиатское направление. И она в нем очень здорово ориентируется», — цитирует артистку портал Teleprogramma.pro.